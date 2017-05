Cumplió la promesa: Hacker filtró nueva temporada de "OITNB"

El hacker "The Dark Overworld" cumplió su promesa y filtró completa la nueva temporada de "Orange is the New Black".

Este fin de semana, el ciber criminal amenazó a Netflix con liberar los episodios no estrenados si es que no pagaban el dinero que pedía. Finalmente, la plataforma no accedió y el hacker hizo lo suyo.

A través de un comunicado en un sitio web ya caído, "The Dark Overworld" aseguró que "con esta información presente (y el hecho de que dejar a la gente con el suspenso no es divertido) hemos decidido publicar los episodios del 2 al 12 de Orange is the New Black temporada 5 tras largas discusiones en la oficina donde el alcohol estuvo presente".

Los episodios filtrados de la comedia corresponden a su quinta temporada, cuyo estreno está previsto para el próximo el 9 de junio.

En su cuenta de Twitter, el hacker deslizó la posibilidad de volver a realizar esta jugada, pero en otras compañías como Fox, Nat Geo o ABC.

Este 1 de mayo, el desconocido dijo que "se acerca el momento de jugar otra ronda".

It's nearly time to play another round. — thedarkoverlord (@tdohack3r) May 1, 2017

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) April 29, 2017