Escritor de "Bright" es acusado de acoso sexual

Max Landis, escritor del filme "Bright", fue acusado de abuso sexual por una actriz que participó en su anterior proyecto "Wrestling Is not Wrestling". La denuncia se hizo a través de Twitter, donde la afectada respondió de manera irónica una publicación de Netflix, plataforma donde se difunde el más reciente trabajo del guionista.

Anna Akana, quien interpretó al ex luchador de la WWE Batista en el corto de Landis, tildó al creativo como un "psicópata que abusa sexualmente de mujeres y las ataca". Sus dichos fueron respaldados por Jake Weisman -protagonista de la serie Corporate- quien se había referido a Max como "una de las peores personas vivas".

Mike Drucker, reconocido escritor y comediante estadounidense, insinuó creer en las acusaciones hacia Landis, al tuitear sobre cómo su padre, John Landis, usó su influencia en Hollywood para encubrir cosas que su hijo hizo.

Tanto Netflix como Landis no se han manifestado aún sobre el tema. Diferentes usuarios de redes sociales han dado su apoyo a Akana, quien actualmente no ha vuelto a referirse a la polémica.

"Bright" fue estrenada el pasado viernes 22 de diciembre en el servicio de streaming. Fue dirigida por David Ayer y protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace y Chris Browning, entre otros.

Written by a psychopath who sexually abused and assaults women, right? Cool

Definitely watch that big Netflix movie coming out, written by that fucking psychopath who is one of the worst people alive