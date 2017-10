En medio del escándalo sexual en el que se encuentra envuelto Kevin Spacey, el portal The Hollywood Reporter confirmó que la serie "House of Cards" llegará a su fin con una sexta temporada.

De acuerdo al medio especializado, Netflix está en pleno proceso de producción del nuevo ciclo que tendrá 13 capítulos y se estrenará en 2018.

La noticia llega justo el día en que a Spacey, protagonista y productor ejecutivo de la serie, se le acusara de haber acosado sexualmente al actor Anthony Rapp cuando tenía 14 años. El intérprete de "Frank Underwood" se defendió diciendo que le debía una sincera disculpa y que se había tratado de un "comportamiento de borracho profundamente inapropiado". De paso asumió públicamente su homosexualidad, lo que le valió una serie de críticas.

El caso fue incluso comentado por el creador de "House of Cards", Beau Willimon, quien señaló que: "Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en 'House of Cards', no fui testigo ni supe de ningún comportamiento inapropiado en el set de filmación ni fuera de él"

"Dicho esto, tomo los informes de este comportamiento seriamente y sin objeciones. Siento por el Sr. Rapp y apoyo su coraje", dijo el ex ejecutivo de la serie.

Netflix: "Estamos preocupados"

La compañía Netflix aseguró estar "profundamente preocupados" por el escándalo sexual que envuelve a Kevin Spacey.

"Media Rights Capital y Netflix están profundamente preocupados por las noticias que involucran a Kevin Spacey. En respuesta a las revelaciones de anoche, ejecutivos de ambas compañías se reunieron en Baltimore esta tarde para un encuentre con el elenco y el equipo de producción para asegurarse de que se sintieran seguros y apoyados", dijeron mediante un comunicado.

Spacey no estuvo presente en esta reunión ya que, según explicó la compañía, su ausencia en el set durante estos días estaba previamente agendada.