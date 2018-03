Anita Alvarado sorprende con nuevo emprendimiento: Ahora interpreta sueños

La "geisha chilena" Anita Alvarado contó de una desconocida habilidad que posee, pues aseguró a La Cuarta que puede interpretar los sueños.

"Me cuentan el sueño y ahí veo. Cuando vienen enfermedades les digo tienen que orar por esto. Los sueños son avisos de lo que va a pasar, pero cuando son malos tienes que orar", afirmó.

Según la figura televisiva, puede detectar enfermedades, éxitos o catástrofes. "Si sueño con alguien llamo a la persona y le cuento, le digo que tenga cuidado por tales motivos. Puede que vayas a tener una pérdida, así que entra en oración para que no sea tan doloroso si es que pasa", dijo.

De todas maneras remarcó que no hace lo mismo que los psíquicos o videntes: "no tengo nada que ver con eso. Lo mío es porque nací bajo un matrimonio cristiano y los cristianos les tenemos mucho respeto a los sueños. Hay gente que no sueña nunca".

De acuerdo con Alvarado fue a través de un sueño que su vida cambió para siempre: "Una vez soñé, que caminaba con mi familia, amigos y llegaba a un portón grande que tenía cadenas gruesas. Llego a ese portón gigante y estaba sin candado. Yo lo abro y adentro de ese campo había caballos corriendo. Llamo a mi mamá, le cuento que soñé con eso y me dijo 'prepárate porque te viene una bendición increíble y la vas a disfrutar con tu familia y amigos'. Después del tiempo llegó lo del japonés".