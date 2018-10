Antonella Ríos confesó por qué no es capaz ni siquiera de ir al baño con la puerta cerrada

Sube a su departamento en el sexto piso por las escaleras, muchas veces con su hijo pequeño en brazos, para evitar el ascensor. En la radio deja la puerta del locutorio abierto y cuando va al baño tampoco puede tener privacidad, porque "prefiero morir de vergüenza, que morir ahogada".

La actriz Antonella Ríos a sus 44 años confesó que padece de claustrofobia, ese temor que aparece ante los espacios cerrados.

"Cuando niña viví en un edificio en Carlos Antúnez, con esos ascensores antiguos. Me daban miedo de antes. Tenía 8 años y unos niños molestosos me encerraron en un ascensor mucho rato. Quedé traumatizada", explicó a LUN.

En los aviones, se pide un whisky para relajarse y superar su ansiedad. Cuando debe subir las compras del supermercado hasta su hogar, es su hijo de 11 años quien asume la responsabilidad de llevarlas en el ascensor.

Ríos contó también que "una vez tenía un evento de trabajo en la terraza del Hotel W, en el piso 21. Me pusieron atados para subir por la escalera y un señor se ofreció a llevarme en el ascensor, se puso a rezar para calmarme y subí. Sé que suena exagerado".

En los autos viaja con una ventana abierta, para pasar por túneles debe tener el aire acondicionado dirigido a su cara y tener la música fuerte para distraerse.

"A veces cuando pregunto dónde están las escaleras los conserjes me molestan y me preguntan si me dan miedo los ascensores y otros se ofrecen para acompañarme. Es súper limitante tener esto, es molesto".

"Mi miedo es traspasarles la fobia a los niños", aseguró y ante la consulta sobre si ha tratado el padecimiento, Ríos indicó que "una vez me hice una hipnósis que no resultó. Ahora iniciaré un tratamiento".