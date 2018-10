Bad Bunny reaccionó luego que profesora lo acusara de "destruir mentes"

En medio de sus exitosas presentaciones en Puerto Rico, con el gobernador pidiendo una tercera función, Bad Bunny se ganó una fuerte crítica por parte de una profesora.

Valley Jessiesther no quedó contenta con esta petición escribiendo una larga carta en su Facebook contra el cantante de trap. "Dígame usted... ¿cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un Dios", dijo.

"Cómo es que yo como maestra después de años de estudios apenas logro pagar mis cuentas, mientras usted por rimar palabras obscenas gana millones? No me mal interprete, no le deseo mal, al contrario, pero es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes siento que por otro lado usted las destruye", apuntó.

!¡Bravo Bad Bunny! Por el exitoso plan de crear una generación de imbéciles", complementó.

Como era de esperar, Bad Bunny le respondió. "Hay maestros y maestras a las que jamás olvidaré por su genuina pasión por enseñar, la manera tan rica y divertida de dar clases, por su paciencia y táctica de llegar a los estudiantes. Pero tampoco olvidaré a aquellos maestros que catalogaba como 'malos'. ¿Cómo cuál quiere ser recordada usted?", partió contando.

"¿Sabe en qué no estoy de acuerdo con usted? El que me quiera echar la culpa de la posible ineptitud suya (sólo supongo), de la ineptitud de Gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país. A veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera", expresó el cantante.

No fue lo único. "Este artista que hoy usted critica sólo es un producto más de sistema de educación de mi país. Usted y sus compañeros también han contribuido a ese exitoso plan de crear una 'generación de imbéciles'". Ustedes enseñan lo que el Gobierno les ordenan que enseñe", cerró.