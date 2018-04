Camila Nash: Julio César es mi gran contradicción

Fue en el pasado Festival de Viña del Mar cuando Camila Nash y Julio César Rodríguez se mostraron juntos, en el inicio de un romance que todavía sigue.

Y si bien ambos no han querido ahondar con profundidad sobre la relación, la ex "Calle 7" entregó algunos detalles.

Invitada en el web show de Glamorama, contó en primer lugar el impacto que le significó cuando se supo del romance. "En un principio me escondí harto. La primera noche que fui al Festival, la verdad que no tenía o no quise tener la conciencia de lo que iba a generar toda esta cuestión. Y despierto al otro día, como a las 12, te juro, veo el celular, 100 WhatsApp, 100 llamadas perdidas, prendo la tele, amigos, no paraba de sonar la cuestión. Me asusté", lanzó.

Por su parte, contó que la relación empezó antes del Festival, entregando algunos detalles. "Cuando le gusta algo, va. Y como que me empezó, pero muy sutilmente, cero jote como cargoso. Pero el último día, como que invitación a almorzar. Y yo como que estaba súper resistente como a conocerlo, como que tenía un montón de barrera. Es más, como que Julio es mi gran contradicción. Es que a mí me encantan las contradicciones, porque te abres a nuevas posibilidades en la vida. Como bacán decir 'no' a algo y después 'sí'. Yo lo encuentro como crecer", comentó.

"Yo tenía mis creencias, mis tonteras, y decía 'ay, este se las agarra a todas, obvio que conmigo jamás'. Y no de indignada, sino que de 'no, este gallo es muy picaflor y todo, así que voy a ser la única que no lo voy a pescar'", rememoró.

Finalmente habló sobre cómo se siente estando con él. "Me siento súper protegida, desde como él se ha manejado con la prensa sobre nuestra relación, que en un principio era una relación bien liviana y bien de inicio. Él fue siempre súper protector conmigo, como que toda carta de confianza, siempre hablábamos las cosas, nunca me sorprendió con algo mala onda. Entonces, en varios sentidos, me siento súper protegida con él".