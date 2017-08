Cantante Aaron Carter confirmó ser bisexual

El cantante y bailarín Aaron Carter explicó en un sentido mensaje a través de Twitter que es bisexual.

"Hay algo que quiero decir que siento que importante para mí y para mi identidad, que ha apretado mi pecho durante casi la mitad de mi vida", comienza el texto que publicó en una imagen en la red social.

Así añadió que "esto no me avergüenza, sólo es un peso y una carga a la que me he aferrado por mucho tiempo y de la que me gustaría liberarme".

"Crecí en esta industria del entretenimiento desde muy pequeño y cuando tenía alrededor de 13 años, comencé a encontrar atractivos tanto a los niños como a las niñas", confesó el también actor.

Luego, el hermano de Nick Carter aseguró que convivió con este secreto y que le dio vueltas muchas veces en su cabeza, "pero no fue hasta los 17 años, después de sostener unas cuantas relaciones con chicas, que tuve una experiencia, que tuve una atracción, con un hombre con el que trabajé y crecí".

Aaron Carter concluye su mensaje especificando el valor que le atribuye a la música, y cómo "el estudio (de grabación) siempre ha sido mi espacio seguro. Pero mi objetivo definitivo es estar satisfecho. Nunca quiero ser una figura del desconcierto".



Poco antes de hacer esta revelación, durante la última semana, Aaron Carter concluyó la relación que hasta ahora mantenía con Madison Parker.

Su representante indicó a TMZ que la decisión fue mutua y que ambos "se aman mutuamente y se respetan encarecidamente".

El vocero de Carter también planteó que la declaración de Carter habla por sí misma, que el artista ahora está intentando reenfocarse en su trabajo musical.

A principios de esta semana, TMZ publicó un video en el que se puede ver a Carter extremadamente delgado, junto a Parker, y asegurando que recién salió de una cirugía, aunque no quiso entregar más detalles sobre a qué respondía el tratamiento.