Carola de Moras aclaró su continuidad en Chilevisión

Su ausencia en "La Mañana" ha desatado una serie de rumores, todos apuntando que está más lejos que dentro de Chilevisión.

Por eso, en el último evento que participó Carola De Moras, la pregunta que más recibió por parte de los periodistas fue sobre su continuidad en la estación de Turner.

Esta interrogante, además, parte de la base que la animadora termina contrato con Chilevisión este 31 de octubre, según informó La Cuarta.

Y fue el matutino el que publicó la contundente respuesta de Carola de Moras. "No, no me voy de Chilevisión", dijo, su único comentario en medio de una ráfaga de cuestionamientos por parte de la prensa.