Chris Brown entregó explícitos detalles de cuando golpeó a Rihanna

El rapero Chris Brown entregó explícitos detalles del incidente en que golpeó a su ex pareja Rihanna, episodio de violencia que tuvo amplia cobertura en la prensa y que ahora suma nuevos antecedentes.

A través de un adelanto de su documental "Chris Brown: Welcome to my life", el artista explica que no fue sólo un enfrentamiento con la intérprete de "Work", sino que fueron múltiples veces durante la relación.

Pero hace particular referencia a lo que se vivió el 8 de febrero de 2009, que se detonó después de que ella le revisara los mensajes de su celular, donde se topó con algo que no le agradó. "Desde ese momento, dejó de confiar en mí", señaló Brown.

Rihanna se enojó y las cosas "escalaron rápidamente", continúa explicando el hombre.

"Recuerdo que intentó patearme, fue entonces que realmente la golpeé, a puño cerrado, le di un combo", detalla. "Dañe su labio. Cuando lo vi, estaba en shock. Fue como 'mierda, ¿por qué le golpeé?".

"Luego, ella me escupió la cara... me escupió sangre en la cara y me hizo enojar aún más", sostuvo Brown, que luego apuntó que Rihanna se bajó del auto donde se encontraban, gritando y pidiendo ayuda, diciendo que "está tratando de matarme".

Tras el incidente, Chris Brown fue condenado por un delito grave de asalto y sentenciado a 5 años de libertad condicional, 180 días de servicio comunitario y un año de consejería.

El video ya cuenta más de 10 millones de reporducciones en Facebook.