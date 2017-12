Claudio Bravo defendió a Javiera Acevedo luego de troleo en Twitter

Una inesperada salvada realizó Claudio Bravo para defender a la actriz Javiera Acevedo luego que un usuario la molestara a través de Twitter.

Todo comenzó con un mensaje que Acevedo publicó para crear conciencia sobre el consumo responsable de alcohol en estas fechas de festividades.

Ante ello, un tuitero la quiso trolear publicando una imagen suya bebiendo.

Con lo que nadie contaba es con la aparición de Claudio Bravo. El arquero y capitán de la selección chilena arremetió contra el usuario @amargo79 con un certero mensaje: "No está conduciendo bobo".

"Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época . Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao'"