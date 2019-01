Conocida cosplayer explicó sus razones para no ingresar al reality de Mega

Un nuevo reality tiene en mente Mega, con el canal ya moviendo sus fichas para tener a los participantes.

A una que le ofrecieron ser parte del programa fue a Catalina Salazar, la cosplayer conocida como Icata, quien en su cuenta de Twitter contó que rechazó la oferta.

En conversación con La Cuarta, la conductora de "Fox Players" explicó sus razones. "Me salieron otros proyectos en radio y tele. Y eran más valiosos que un reality", dijo.

Hoy dije que no a un reality show😖espero haber tomado la decisión correcta! — iCata (@Icatasalazaro) 7 de enero de 2019

"No me acomodaba porque era muy físico, más supervivencia y yo soy cero a la izquierda con eso entonces al final no era lo mío. Lo había pensado más por el tema de la plata y todo eso pero cuando tenga 30 y esté fracasada ahí me meto. Todavía estoy bien. Habían más cosas en este momento en mi carrera de periodista más que estar en un momento de fama", expresó.