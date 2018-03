Daniela Vega por chiste de Yerko: Fue un poco desafortunado

El pasado jueves, en el debut de "Vértigo", Yerko Puchento realizó un chiste contra Daniela Vega con la actriz presente en el estudio. Esta situación generó mucho revuelo.

Invitada en "Mentiras Verdaderas", la protagonista de "Una Mujer Fantástica" fue consultada sobre esta broma realizada por el comediante. "Yo entiendo el contexto y que la comedia es una tierra de nadie", partió.

"No voy a entrar en ahondar en un tema como este, pero me pareció un poco desafortunado por la gente que está mirando y se puede sentir ofendida. A mi no me ofende", complementó.

En ese sentido dijo que este chiste podría afectar a personas que no estén resueltas respecto a su sexualidad. "Yo estoy bien, pero si esa broma la ve una pendeja trans de 14 años que recién está iniciando su tránsito y dice "si está cuestión está en la televisión abierta" puede tomarse como comentario doloroso para gente que tiene menos experiencia", apuntó.

De todas formas dijo que todo este revuelo ha generado un nuevo debate y mirada. "Eso siempre será positivo", deslizó.