El "Flaco" criticó el stand up: El lenguaje es grosero

De gira se encuentra Paul Vásquez presentando un show en solitario llamado "El Flaco, Yo y Mi Otro Yo: La Redención", en donde hace humor de sus antigus demonios y polémicas.

Con el objetivo de llevar este espectáculo al Festival de Viña del Mar, el humorista fue claro en decir que no es algo relacionado al stand up.

"Esto está más vinculado al concepto de café concert que al stand up comedy. Siempre me he querido alejar de ese estilo", señaló a La Cuarta.

En ese sentido, se mostró bastante crítico con este estilo que ha triunfado en la Quinta Vergara. "No ocupo ese vocabulario, de hecho, me carga. Encuentro que el lenguaje del stand up es grosero. Además, me gusta el humor rápido, no ese en que la gente tiene que pensar mucho. El 'Flaco' mantiene su esencia, que es su inocencia. No es el mismo 'Flaco' de 'Cementerio Pa'l Pito', ni de 'Dinamita Show'. Es un humor blanco, en que hay garabatos, pero bien puestos. Yo no hago reír a puro garabato", dijo.

Sobre lo que se ve en su show, apuntó que "la novedad es que no es el típico 'Flaco' que la gente conoce. Hago tres personajes en la historia. En primer lugar hago es a 'El Flaco', quien se quiere redimir de Paul Vásquez, porque por culpa de él se metió en atados", dijo.