Gloria Laso reveló crudo diálogo que tuvo con teniente en la dictadura militar

La brutalidad de la dictadura en Chile una vez más quedó evidenciada en la televisión abierta. La actriz Gloria Laso reveló un crudo diálogo que sostuvo con un militar en los ochentas.

Él testimonio lo entregó durante su conversación con el programa de TVN "No Culpes a la Noche", donde también se refirió a sus experiencias en Cuatro Álamos, el centro de dentención política y tortura administrado por la DINA en San Joaquín.

"Llegué a filmar a un regimiento y me empezaron a contar los soldados, los oficiales que estaban ahí... Me dijeron '¿usted ha visto pelar chanchos?', 'no' le dije yo, 'bueno aquí eso pasó con los niños campesinos, que venían y se entregaban. Y mi teniente que está ahí venía con el corvo, los rejaba de lado a lado y los dejaba desangrándose en el patio'", relató Laso.

Para luego exponer que "yo le fui a preguntar al teniente Magaña, que ahora está preso me parece, '¿qué se siente matar a alguien?', y sabes lo que me contestó... 'Lo que cuesta es el primero, después te vas por un tubo'".

"A qué voy, a que si ellos tenían este sentido del honor, de cuales son las reglas de la guerra, cuántos años han pasado... ¿Por qué hoy día se les pide a las víctimas que perdonen, que olviden, que no se acuerden más, que esperemos que se mueran para que los hijos no molesten más y los nietos tampoco?", cuestionó también la actriz.