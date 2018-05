Herval Abreu: Nunca abusé de nadie y el daño que se me ha causado es infinito

Fue en el programa "Primer Plano" donde el director Herval Abreu decidió romper el silencio y referirse a las acusaciones en su contra de abuso sexual.

A través de una carta que envío al espacio, el director en primer lugar se refirió a lo ocurrido. "Siento que este es el momento más duro que me ha tocado vivir, he pasado estos días en silencio sometido a un verdadero linchamiento público viendo cómo se me enjuicia y condena por mi relación con algunas actrices que trabajaron conmigo", partió diciendo.

En ese sentido, reflexionó sobre los talleres que realizaba en su departamento, comprendiendo que estuvo mal en hacerlos en su hogar. "Ahora entiendo que los tiempos han cambiado y hoy se ve incorrecto, más aún usando mi casa y siendo director".

"Me doy cuenta que algunas personas han sufrido por esas causas y veo que me equivoqué. Pido públicamente perdón", sostuvo.

Tras esa frase, negó las otras acusaciones. "Sin ambargo soy tajante, nunca abusé de nadie ni física ni psicológicamente y jamás he tenido una relación de cáracter sexual u amoroso sin el concentimiento absoluto y explícito de la otra persona".

Una de los testimonios en su contra fue de la actriz Carola Paz, quien señaló que el director la violó en un motel. "Lo de la violación afirmo que esa situación jamás ocurrió, nunca fui a un motel y desconozco por qué ella ha levantado esa calumnia contra mi persona".

Prudencia

En el comunicado también habló sobre el rol que tomó la Fiscalía en el caso. "Desde ya ofrezco toda mi colaboración con la justicia, que es donde este tipo de acusaciones deben investigarse, yo no he abusado de nadie y no he cometido delito alguno".

"Pido prudencia y que se respete la presuncion de inocencia", expresó.

También tuvo palabras para su círculo más cercano. "He vivivo con gran pena viendo personas que consideraba amigos que se han sumado a una verdadrda carnicería medíatica sin siquiera interesarse en conocer mi versión".

"El daño que se me ha causado es infinito y probablemente ireparable", cerró.