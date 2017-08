Hija menor de Michelle Bachelet y vocalista de Villa Cariño están juntos

"Cuando uno está feliz, no tiene que esconder nada", con esos dichos el vocalista de Villa Cariño, Max Vivar, contó que se encuentra pololeando con Sofía Henríquez Bachelet, la hija menor de la Presidenta Michelle Bachelet.

En conversación con La Cuarta, el cantante entregó detalles sobre este romance. "Cuando uno está feliz, no tiene que esconder nada. Estoy muy contento, con Sofía estamos comenzando una relación que nos tiene a ambos súper felices".

El intérprete de "Serenata cruel" señaló que le faltaba encontrar una alegría emocional. "Estamos felices, esto es algo muy lindo. Me siento en un gran momento, porque en lo artístico he tenido un año formidable, pero me faltaba también encontrar esa alegría en lo emocional, en lo afectivo, y todo eso lo tengo en Sofía".

Sofía Henríquez Bachelet es la hija menor de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien siempre ha mantenido un perfil más bajo.