Junior Playboy va de lleno en política y en Youtube explica su campaña

"Hay que tener la valentía y el corazón de hierro para entrar", con esa frase, Junior Playboy volvió a ratificar sus intenciones de ingresar al mundo de la política.

Lo hizo a través de un video en Youtube, donde además de estrenar su canal ya tiene eslogan para una futura campaña. "Juniorplayboy del pueblo humildad y creativad".

"Yo tomo todos los riesgos, he hablado con gente especializada, me han dicho que no me meta ahí, pero por mucho que me lo dicen, más fuerza me da estar ahí", señaló.

En esa índole, alabó lo realizado por Florcita Motuda en el Congreso, pero especialmente a Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú. "Me quiero sumar a la política, si ellos pueden, yo también", dijo, aclarando que él será independiente.

"Soy la esperanza del pueblo chileno", se aventuró el chico reality.