Kel Calderón dedicó mensaje a Raquel Argandoña por el Día de la Mamá

Kel Calderón, la polémica egresada de derecho, dedicó emotivas palabras a Raquel Argandoña durante este domingo por el Día de la Mamá, a través de Instagram.

La imagen hasta el momento tiene más de 25 mil "Likes" y cientos de comentarios que alaban la belleza y complicidad de ambas.

"Feliz día a la mamá más guapa y cool del mundo! @argandona.raquel eres una persona increíble que me llena todos los días de pura admiración y orgullo, ojalá algún día llegue a ser al menos la mitad de la mujeraza que eres tu! Felicidades!", escribió en la publicación la futura abogada.

Como era de esperar, no solo Kel tuvo palabras para su madre, ya que Argandoña también publicó una imagen junto a su hija en su cuenta de Instagram.

"Cada una en su estilo,cada una con sus colores pero siempre juntas ", respondió.

Pese a lo anterior, no todo fue emotividad y también existió espacio para las risas ya que para finalizar esta nueva celebración a las mamás, Kel publicó una fotografía donde aparece enojada, en compañía de su madre, con un particular disfraz de payaso que al parecer no era de su gusto.