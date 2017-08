Kika Silva: "Yo no me siento cuica, para nada"

Josefina Deuce y James Astorga son los autores del libro "#Esdecuica", una radiografía a la clase alta chilena. Los escritores definen a Kika Silva, panelista de "Bienvenidos", como uno de los máximos estandartes del "cuiquerío". La joven modelo salió al paso y aseguró no sentirse parte del mundo "lais".

En entrevista con LUN, la ex Reina del Festival de Viña del Mar se descargó y derribó todo tipo de prejuicios: "Siempre me escriben Cuica Silva y cosas así. Mucha gente me debe ver en la tele y deben decir ah, esta cuica, pero no me conocen; claramente aparento ser el estereotipo de cuica, pero nunca he tenido un problema grave con este tema".

El rostro de Canal 13, quien también practica motocross y snowboard, afirmó que pertenece al común de la población y que los prejuicios de la gente parten por lo físico. "Yo no me siento cuica, para nada. Soy súper normal. Estuve en un buen colegio, que era católico, tengo el pelo rucio, pero nunca me he clasificado como cuica, nunca ha sido un tema. Me tomo con humor lo del libro, y no sé dónde habrá partido, pero ya está. No me molesta", comentó la blonda maniquí.

Sin embargo, Silva no guarda renconres contra aquellos que la asocian con lo ABC1. "Todo el mundo es libre de pensar como quiera, pero la gente que me conoce se ríe. Pregúntale a Nacho Pop qué piensa de eso. Cuando salí en esto, él me dijo 'pero si tú haces pipí en la calle' ", sentenció.