"Nacho se enojó conmigo por haber dicho la verdad. Me mandó un mensaje enojado y luego me bloqueó de Whatsapp, pero yo no mentí (…) Él tenia mucho grado de alcohol en el cuerpo y eso está en los exámenes; es una prueba. Yo no tengo influencia en esto", fue esta frase dicha por Julia Fernandes a "Intrusos" que molestó mucho a Ignacio Lastra.