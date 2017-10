La nueva denuncia de acoso en contra de Kevin Spacey

El domingo pasado el actor de "Star Trek Discovery" Anthony Rapp reveló que Kevin Spacey lo acosó cuando tenía apenas 14 años, en 1986. La denuncia ha tenido consecuencias inmediatas, como la desafortunada respuesta del aludido o suspensión de la producción de la sexta temporada de "House of Cards", pero, al igual que lo que pasó con Harvey Weinstein, ahora detonó la revelación de un nuevo testimonio, esta vez de parte del actor mexicano Roberto Cavazos.

"Los que coincidimos con él en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas", escribió Cavazos en su cuenta de Facebook.

De hecho, continuó Cavazos, "no me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein. En su disculpa pública dijo no recordar el incidente, se disculpó con el actor que lo acusa y aprovechó para salir del clóset, distrayendo así al público de sus acciones dañinas".

Y luego, en su texto se lanzó a describir las propias experiencias inapropiadas de las que fue víctima,que "estuvieron al filo de poder ser llamados acoso", cuando interactuó con Spacey.

"De haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal, pero supongo que la falta de una acción más concretamente directa o agresiva me llevó a justificar el incidente como 'una de esas cosas'", escribió Cavazos, porque "somos muchos los que tenemos un 'Kevin Spacey story'".

Así describió que "parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)".

"Picnic con champán"

Según describe el reconocido actor de teatro mexicano, Spacey supuestamente habría tenido un patrones para acercarse a las personas que le interesaban.

"Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para 'hablar de sus carreras'. Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba en lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma".

"Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto", sostuvo.

Luego complementó: "en Londres, el caso de Spacey era muy mal visto. No dudo que hubieran más como él, pero ninguno tan público y descarado. En el medio se le reprochaba ese comportamiento por su total falta de profesionalismo, sin llegar a mencionar la cuestionable moralidad".

El mensaje e Roberto Cavazos concluyó haciendo un llamado a denunciar las situaciones de acoso, para acabar con estos comportamientos en el medio que sea. "Esta clase de depredador sólo puede seguir actuando mientras lo permitamos", puntualizó el intérprete.