Laura Prieto reveló que Luis Miguel le envió un mensaje de voz para invitarla a salir

La uruguaya Laura Prieto confesó durante su paso por "La Noche es Nuestra" que Luis Miguel la contactó por teléfono luego de un concierto realizado en Santiago.

La comunicadora contó que tenía una anécdota con el "Sol de México", ocurrida cuando había llegado recién a Chile como modelo.

Según Prieto, en ese tiempo llevaba una relación de un año y su pareja la llevó a ver a Luis Miguel al Estadio Nacional de Santiago (en 2005). La ex "Calle 7" afirmó que el mexicano le entregó una rosa desde el escenario y luego "se acercó un hombrón y me pidió mi número de teléfono".

"Terminó el recital y lo juro mi hija que tuve un mensaje de voz de Luis Miguel invitándome a ir a Viña. Lo tuve meses hasta que se me borró la cuestión. Le dije a mi pololo 'me acaba de llamar Luis Miguel invitándome a Viña' y me dijo 'te vas con él, te llevo al hotel'", contó Prieto.

Finalmente, la modelo no confirmó si se había juntado con el cantante.