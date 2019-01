Mariana Derderian anunció fin de su relación tras ocho años

Las primeras señales vinieron en diciembre pero ahora la actriz Mariana Derderian lo confirmó: luego de ocho años, confirmó que el fin de su relación con el periodista Francisco Aravena.

La actriz y panelista de "Bienvenidos" afirmó a LUN: "Sí, puedo confirmar la separación". La pareja llevaba ocho años juntos y tuvieron dos hijos, el último nacido a mediados de 2017.

"No es un tema del que quiero conversar, porque nunca he hablado de mi familia y no lo voy a hacer ahora", afirmó al medio.

La propia Derderian había afirmado a fines de 2018 en el matinal de Canal 13 que había sido "un año muy difícil en lo personal. Fue un muy mal año. Como que quiero que se vaya luego".

