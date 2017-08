Mini documental sobre Jim Carrey viraliza su faceta de pintor

Recordado por películas como "La Máscara", "Una Pareja de Idiotas" y "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", Jim Carrey ahora ha dejado de lado el cine para reencontrarse con un talento que había evidenciado desde pequeño.

A sus 55 años, el actor ahora está completamente dedicado a pintar en un estudio que posee en la ciudad de Nueva York y su talento se ha expuesto a través de un mini documental titulado "I needed color".

Se trata de un trabajo dirigido por David Bushell, que se extiende por apenas seis minutos, pero logra capturar lo más esencial de las intenciones de Carrey al volcarse a los lienzos.

"Me gusta la independencia de esto. Amo la libertad de esto", comenta el intérprete tras "Ace Ventura". "Nadie te dice lo que puedes y no puedes hacer, la mayoría del tiempo. Y hay una inmediatez en ello".

La producción ha sido vista en más de un millón 600 mil de veces, pero cobró aún más relevancia cuando la estrella de la NBA LeBron James publicó el link al video en Twitter, asegurando que le gustaría conocer a Carrey para hablar sobre sus pinturas.

This is incredible!! I had no idea either. Unbelievable work @JimCarrey! Would love to see some of your work in person some day! Love art. https://t.co/7jX0RfSAP3