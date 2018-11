Muere hijo de la actriz Leonor Varela

La tarde de este viernes falleció Matteo Akoskin, el hijo mayor de la actriz Leonor Varela. Así lo confirmó la representante de la chilena María Dolores Lazcano, a través de sus redes sociales.

El niño, de cinco años de edad, padecía una enfermedad degenerativa conocida como leucodistrofia.

A través de sus páginas oficiales, Varela se encargó de visibilizar las problemáticas de salud que vivía su hijo, además de las dificultades que conllevaba su tratamiento.

"Hoy me cuesta levantarme en la mañana, duermo poco y mal. No paso el día sin una taza de café.... Y pensar que nunca en mi vida lo había tomado; sin embargo, desde hace seis meses que no sobrevivo un día sin él", dijo hace algunas semanas Leonor Varela a Revista Caras.

