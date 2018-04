Notera de CQC funó a sujeto por acoso callejero

Y sigue el acaso callejero... hasta cuándo aguantamos esto? Agradezco al alcalde Jadue y al alcalde Lavín por sancionar este actuar... pero cuándo en todo el país? Por qué aguantar degenerados todos los malditos días... qué rabia!!!!!!! Deberíamos hacer un instagram público y subir los rostros de los degenerados... a ver si al menos sienten vergüenza... alguien me apoya para que esto pare... Edit. Sigan a @denunciadegeneradoschile funemos el acoso.

