¿Nuevo romance? Aseguran que Daniel Valenzuela está saliendo con ex chica reality

Luego de su quiebre con Yamila Reyna, poco se sabía de la vida amorosa de Daniel Valenzuela. ¿Hasta ahora?

Sucede que "Intrusos" dieron a entender que el locutor radial tiene una relación con la modelo y ex chica reality, Aynara Eder. Al menos, un video donde él la llama "pareja", fue el indicativo. También un show que animaron juntos donde hicieron diversas dinámicas.

Consultada por el programa, Aynara ni lo desmintió ni confirmó. "Fue parte del show, compartimos harto y eso... Hubo mucha buena onda, me encantó su forma de ser, es muy simpático y me hace reír, algo que me encanta de los hombres", señaló.