Paula Bolatti contó detalles de su ruptura con Alex Consejo

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la modelo argentina Paula Bolatti contó que había terminado con Alex Consejo, relación que empezó en el reality de Mega "Doble Tentación".

Consultada por Las Últimas Noticias, entregó detalles de la roptura. "Los últimos días fueron los más difíciles. Con Alex hacíamos todo juntos. Que los eventos, que los masajes... Creo que hubo un poco de agobio y viene una etapa nueva en vida... Y bueno, se acabaron las salidas para mí. Él empezó a salir por su cuenta, la convivencia no nos ayudó", lanzó.

En esa índole, explicó que no fue la falta de amor la decidión para terminar. "Simplemente no nos empezamos a llevar (bien) y tomamos la decidión de terminar. Y es definitivo", dijo.

¿Fue un error irse a vivir juntos? "No sé. Siento que hablar de arrepentimientos no vale la pena. Lo quisimos así y así fue. No resultó, pero no me arrepiento de nada", sostuvo.

Por último, añadió que tenía mucha ilusión con esta relación y que no haya resultado significa un fracaso.