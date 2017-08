Perla Ilich se convirtió en madre por segunda vez

El diagnóstico era claro, diversos doctores le dijeron que no podría volver a tener hijos, a pesar de eso, siguió intentando. Con esa convicción Perla Ilich finalmente logró quedar embarazada y dar a luz a su segundo hijo.

Fue el pasado sábado cuando la protagonista de diversos docurreality en Canal 13 dio vida a Mateo Isaac, su primer varón.

"Estamos muy bien, aunque estoy en la clínica aún, por la intervención, pero Mateo nació muy sanito", contó la gitana en La Cuarta.

Mateo se une a Michelle, la hija que tiene Perla junto Nino Morales. "De verdad estamos muy felices. Después de mi hija, pasaron como cuatro años en que los doctores me decían que no podría tener hijos. Lo dejé todo en manos de Dios, no porque no me guste la ciencia, si no porque me dejé no más. Confié y él me dio este hermoso regalo", afirmó.