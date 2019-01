Rafael Araneda se refirió a la filtración que rompió su relación con Carolina de Moras

Rafael Araneda, ex rostro de Chilevisión, conversó con "Intrusos" sobre diversos temas, incluyendo su futuro de la mano de la cadena Fox y también de quiebre definitivo en la relación con su antigua compañera de labores, Carolina de Moras.

En la oportunidad, se refirió a la filtración de un audio privado, detallando desde su punto de vista los acontecimientos que propiciaron el corte definitivo en la relación con su co animadora tanto en el matinal como en el Festival de Viña del Mar.

"Yo me remito sólo a los hechos, porque las emociones son muy personales. Mis emociones al respecto las expresé a quien correspondía y mirándose a los ojos", partió diciendo.

Para luego especificar que "recibo un audio que me llamaba mucho la atención. Justamente para prevenir a mis hijas adolescentes y lo quiero compartir con mi mujer para que sea tema familiar, para conversarlo, para halar en familia. Lo que tratamos todos los papás de proteger".

Entonces, "cometo un error muy natural, pero no por eso menos grave, lo envío a un chat donde hay amigos. Todos adultos, toda gente grande. Una de las posibilidades es que este audio de Carolina haya podido salir de ahí".

Según Araneda, ninguna de las personas que estaban en esa conversación se hizo cargo de la filtración definitiva.

"Mis amigos dicen que no, pero además una vez que yo cometo este error, lo borro a los 10 minutos porque me doy cuenta. No por eso me hago el leso. Al día siguiente en la mañana no se pudo conversar con Carolina, porque había que hacer el programa a las ocho de la mañana. Por lo general, yo llego temprano, ella llegó justito", continuó relatando.

El momento cúlmine se produjo una vez concluido el matinal ese día. "Finalizado el programa, reunión y yo antes que cualquiera, levanto la mano y 'Carolita, mira, lo que pasó, cometí este error, te ofrezco mis disculpas. No vayas a pensar nada de la gente'. Ella, 'pucha que lata'; aceptó mis disculpas y la verdad me quedo con eso. Después conversamos cortito otro par de cosas a la salida del canal y ya".

En ese punto, la relación entre ellos cambió. "Sí, porque hubo un par de llamados, un par de Whatsapp sin respuesta y, en ese sentido, si no hay diálogo... Aquí tienen que haber dos. Tengo la mejor opinión de ella, pero insisto, puedo entender los sentimientos, pero los hechos son unos".

"¿Estás tranquilo?", le preguntó Alejandra Valle, como responsable de la entrevista y Rafael Araneda fue claro: "absolutamente. Nunca tuve una mala intención. Eso es lo que a mí me permite dormir muy en paz y mirar a los ojos a cualquier persona".