René O'Ryan: "Yo debería haber muerto en septiembre"

René O'Ryan contó detalles de su batalla contra el cáncer y cómo ha logrado superar el tiempo de vida que inicialmente le diagnosticaron los médicos.

El instructor de recordados programas de TV habló con "La Mañana" de Chilevisión y fue brutalmente honesto: "Yo no sé si estoy sano. Yo debería haber muerto en septiembre. Yo no iba a pasar navidad, pero acá estoy".

El ex buzo mostró imágenes de su antes y después tras ser diagnosticado con cáncer de esófago en 2017.

Asegurando que se trataba de su caso personal y no de una fórmula para cualquiera, O'Ryan contó que no se sometió a los tratamientos tradicionales y que cambió su dieta para mejorar.

"No seguí las instrucciones o lo que la sociedad me decía que hay que hacer. No quise vivir ocho meses con quimio. Simplemente dije no me voy a envenenar y eso me iba a llevar a que iba a morir en meses o a lo más en un año", sentenció.