Sinead O'Connor publicó dramático video hablando sobre sus enfermedades mentales

La reconocida cantante Sinead O'Connor sorprendió a sus fanáticos el jueves pasado al publicar un video en Facebook en el que aparece muy angustiada, relatando lo que es "vivir con enfermedades mentales diferentes".

"Estoy viviendo en un motel Travelodge en lo más profundo de Nueva Jersey. Estoy completamente sola y no hay absolutamente nadie en mi vida a excepción de mi doctor, mi siquiatra, el hombre más dulce del mundo que dice que soy su heroína", comentaba en el clip que ya acumula más de 685 mil reproducciones.

"Eso es lo único que me mantiene viva en estos momentos. El hecho de que soy su maldita heroína. Eso es de alguna manera patético", continúa la intérprete.

Luego señala que "las enfermedades mentales son un poco como las drogas. No les importa una mierda quién eres. Al mismo tiempo, lo que es peor es que al estigma le importa una mierda quien eres. Toda la gente que supuestamente debería amarte y cuidarte te tratan como la mierda".

O'Connor ha hablado múltiples veces de sus enfermedades mentales. Canceló una gira en 2015 por "una situación médica no resuelta". En mayo de 2016, tras no poder retornar a su hogar de un paseo en bicicleta y ser reportada como perdida, la policía la encontró en un hotel de Chicago. Además, cortó relaciones públicamente con su familia en noviembre de 2015, después de revelar que sufrió una sobredosis en un hotel de Dublín, Irlanda.

En el video cuestiona a sus hijos, consultándoles si es justo que esté viviendo en un motel. También revela que ha estado lidiando con cálculos renales.

"No me mantengo viva por mí. Si fuera por mí ya me habría ido derecho hacia donde mi madre, porque he caminado por esta Tierra durante dos años sola como castigo por estar mentalmente enferma y muy enojada porque nadie se haría cargo de mí, específicamente por tener tendencias suicidas", resalta en otro pasaje del registro.

La noche de este lunes, en un mensaje publicado en su página oficial en Facebook, alguien que no se identificó, hizo una actualización sobre el estado de la cantante.

"Hola a todos, estoy escribiendo a petición de Sinead, para que todos los que la quieren sepan que está a salvo y que no tiene intenciones suicidas. Ella está rodeada de amor y recibiendo los mejores cuidados", se podía leer.

Junto con ello, el texto indicó que "ella pidió que esto fuera publicado porque sabe que están preocupados por ella. No responderé a ninguna pregunta, así que por favor entiéndanlo. Espero que esto reconforte a todos los que estaban preocupados".