Viñuela y polémica con Cristián Sánchez: No fue asertivo reflotar esta historia

Fue en el verano del año 2005 cuando Cristián Sánchez comenzó una especie de relación con Daniela Picasso, la ex esposa de José Miguel Viñuela.

"Voy a ser sincero. Yo sabía que ella había estado con él. Más, no me importaba. No, yo sabía, pero como dice Nacho, yo no era amigo de él", rememoró el conductor de "Muy Buenos Días".

Este recuerdo se dio en medio de una discusión en el matinal de TVN, con María Luisa Godoy sacando a la palestra pública lo sucedido. "Jamás nos imaginamos el revuelo que iba a provocar", dijo la animadora, pidiendo disculpas.

Sobre eso, José Miguel Viñuela conversó con LUN entregando su punto de vista. "Con la Mary somos íntimos amigos, es la madrina de mi hijo Tomás y sí, hubo una conversación entre nosotros. Ella me llamó para ofrecerme sus disculpas y yo le hice saber que no había sido muy asertivo de su parte reflotar esta historia. Yo soy de la idea de no hablar de mis relaciones pasadas, pero bueno, ya pasó", dijo.

Respecto al hecho ocurrido en el 2005, fue tajante. "Esto fue hace muchos años. El tema está súper superado. Todos los protagonistas de esa historia tenemos familia y estamos en otra. Yo estoy casado y tengo dos hijos", lanzó.

También se refirió a la relación que tenía con Sánchez en esa época. "No éramos íntimos amigos, pero éramos cercanos. De hecho, Cristián fue con su polola de esa entonces, Bárbara Rebolledo, a mi matrimonio con Daniela. Mi rollo fue que en ese minuto no me enteré por él, sino por otra persona que él estaba saliendo con la Daniela. Ahora yo no tengo ningún rollo con Cristián. Ya pasó el tema",

"Me dolió el gesto (en ese momento), creo que si él fue a mi matrimonio me debió haber contado", complementó.