Rayén Araya y demanda a estación radial: No he recibido explicación por mi despido

La periodista Rayén Araya entregó detalles sobre su demanda a su ex empleadora, Radio Biobío, por "despido injustificado, daño moral y discriminación", luego que fuera desvinculada de la estación el pasado diciembre.

Conversando con el programa "Muy Buenos Días", de TVN, la comunicadora explicó que "hay cosas que hoy ya no son tolerables y que en los ambientes de trabajo deben cambiar".

En su caso, acusa que la despidieron apenas terminó su fuero maternal y en los meses anteriores sus jefes la acosaron para que renunciara.

"Cuando vuelvo de mi posnatal la instrucción que recibo es que lo mejor para mí es dejar mi trabajo", dijo Araya, preguntando "¿tú sabes lo que es volver a trabajar después de seis meses fuera?, en lo que implica una vulnerabilidad mayor. No te fuiste de vacaciones a pasarla bien, te fuiste a criar una guagua".

Asimismo, critica que aún no sabe el motivo real de su despido: "¿Cuál es la razón profesional de mi salida? Es una explicación que hasta este minuto no he recibido".

Entre las prácticas de acoso que dijo haber sufrido y visto en otras compañeras se cuentan la imposibilidad de sindicalizarse, remuneraciones "que no están dentro del estándar de mercado", marginaciones laborales, bajas en su sueldo y "comentarios inapropiados de índole sexual".

"En mi caso esto parte de haber visto muchas cosas antes que a mí me tocara. Esto le puede pasar a muchas mujeres que están trabajando hoy en día", enfatizó.