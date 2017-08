Nataly Chilet contó el acoso que sufrió de un fan y su cuaderno

Tras conocerse el caso de acoso de una fanática a Denise Rosenthal, la ex chica Morandé, Nataly Chilet daba su opinión en Intrusos, de La Red, cuando contó un episodio que la tocó personalmente.

"Tenía un fan que era muy, muy amable. En una oportunidad me hizo un cuadernito con dibujos, los que eran súper inocentes, pero al final eran puras posiciones sexuales entre él y yo", contó Chilet.

Las figuras estaban hechos con palitos. "También me pasa que hay personas que me mandan muchos mensajes por redes sociales, hasta que sus familias me mandan correos y dicen que los disculpe, que están enfermos", agregó.

Este es el momento: