Peñalolén: Más de 10 mil niños celebraron su día en tres shows gratuitos de "31 Minutos"

Éxitos como "Equilibrio Espiritual", "Señora, devuélvame el balón, o si no, no sé lo que haré" y "Bailan sin Cesar" hicieron cantar y bailar a grandes y chicos.

Con tres funciones gratuitas del show "Tremendo Tulio Tour" de "31 Minutos", más de 10.000 niños y sus familias celebraron su día durante todo este fin de semana, en un actividad organizada por la Municipalidad de Peñalolén.

Al show de este domingo, se sumaron otros dos este sábado, en el Centro Cultural Chimkowe, lugar que desbordó alegría, música, cantos y bailes de miles de niños que corearon todas las canciones de esta destacada agrupación nacional.

Por cerca de una hora y media, niños y adultos rieron con las aventuras de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, entre otros, quienes hicieron cantar y bailar al público al ritmo de sus grandes éxitos como "Equilibrio Espiritual", "Señora, devuélvame el balón, o si no, no sé lo que haré", "Bailan sin Cesar" y "Mi Muñeca me Habló", entre otros.

En la oportunidad, la alcaldesa Carolina Leitao precisó que "en Peñalolén buscamos promover instancias que apoyen el bienestar de nuestros niños y fomenten la cultura y espacios familiares, como es esta celebración con '31 Minutos', que han podido disfrutar más de 10 mil familias de nuestra comuna", destacó.

La celebración, además, "contó con una intérprete de lengua de señas para garantizar que todos pudieran disfrutar este gran espectáculo", informó la autoridad peñalolina.