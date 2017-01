Amaya Forch: Me he sentido muy traicionada por la gente de televisión

La actriz y cantante Amaya Forch conversó con Cooperativa sobre las polémicas que ha enfrentado en el último tiempo, a propósito de su separación del periodista Amaro Gómez-Pablos, y la extensa cobertura que le dieron los medios al tema, sobre todo a la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso contra su ex pareja.

Forch condenó específicamente la forma en que fue tratado el tema en los medios y programas que cubren las informaciones vinculadas al espectáculo y las celebridades, así fue que planteó que "más que curiosidad, lo que hemos vivido este último tiempo ha sido morbo. Nada de lo que ha sucedido ha sido tan diferente a lo que le sucede a casi todas las parejas. Lo que a mí me impactado más es el morbo de los medios de comunicación. Eso yo no me lo esperaba".

"Y sí, lo digo acá, lo pueden tomar y pueden hacer con ello un festín nuevamente, llenarse los bolsillos, decir todo lo que quieran de mí nuevamente; pero me he sentido muy traicionada, no por los colegas actores, por la gente de televisión, por ejemplo", sostuvo.

Esto "porque han hecho una fiesta, han saboreado con algo que nos les incumbe, con algo que no tienen idea. No han preguntado, no se han puesto en el lugar del otro. Y me ha parecido muy cruel y morboso. Triste, porque siento que lo que hacen y han hecho los medios de espectáculos es enseñarle a la población a ser prejuiciosa".

Junto con ello se refirió a las consecuencias derivadas de la extensa cobertura al conflicto con Gómez-Pablos.

"De repente -continuó- me escribe gente insultándome. Y yo le digo 'pucha, qué pena que tú gastes tu tiempo en escribirle a alguien que no conoces, que la has visto en televisión y que le tires una puteada de ese nivel, ¿realmente es lo que quieres? ¿Estarle escribiendo a una persona una pesadez sin saber siquiera quien es esa persona? Eso me parece feo como construcción social. Enseñarle a la gente a ser violenta, a reflejar los problemas propios en el famosillo de turno".

Máximo respeto

Luego ahondó en el tema de los individuos vinculados a la televisión que la defraudaron, cuando todo esto tenía lugar.

"Hay mucha gente con la que yo he trabajado, que por último me hubiesen mandado un mensaje. 'Amaya ¿sabes qué? Vamos a hablar del tema', 'Amaya, no sabemos qué está pasando, pero te mandamos un abrazo'. No sé, como un cariño", relató.

Sentenciando finalmente que "todos los temas personales en la vida merecen respeto, de todo el mundo. La opinión personal sobre si tú o cualquier persona está cometiendo un error, es mi opinión y esa persona merece el respeto máximo.

Actualmente, Amaya Forch está en una nueva temporada de la obra de teatro más vista del 2016 "Bajo Terapia", en el Centro Mori del Parque Arauco. Pero además está filmando una película que se llama "Récord" y trabaja en un "papel pequeñito" para la segunda temporada de la serie "12 días".