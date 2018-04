Andrónico Luksic sobre crisis en Canal 13: Si no hacemos estos cambios, es muy difícil tener una continuidad en el largo plazo

La crisis en Canal 13 sigue acaparando la atención de los medios nacionales y, por lo mismo, en medio de la realización de la junta de accionistas de Quiñenco la prensa le consultó a Andrónico Luksic por la situación que enfrenta la estación televisiva.

El empresario recalcó que se trata de cambios necesarios para la continuidad del funcionamiento de la señal y le entregó su apoyo a la administración que está a cargo de la actual gestión.

"Los empresarios estamos acostumbrados a crear puestos de trabajo, no al revés", sostuvo el magnate. "Por lo tanto, hoy día, lo que está pasando en Canal 13 obviamente nos causa una profunda tristeza. Pero por otro lado, estoy cierto que si no hacemos estos cambios, si no hacemos estas externalizaciones, es muy difícil para el canal poder tener una continuidad en el largo plazo y seguir siendo un medio de comunicación importante, con profesionales, con gente que hace una gran labor permanentemente"

Luego recalcó que, "en ese sentido, solamente decirles que apoyo totalmente a la administración que está llevando a cabo este proceso. El mundo de la televisión, los medios de comunicación en general, están pasando por un momento difícil, donde una reestructuración general de la industria nos está llevando a muchos a tener que hacer este tipo de ajustes".

En tanto, la mañana de este viernes, desde la dirección de Canal 13 se le hizo un ofertazo a los trabajadores que sean desvinculados.