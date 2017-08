Emilio Sutherland contó cómo le trataron de hacer el "cuento del tío"

Este domingo a las 22:30 se estrena la séptima temporada de "En su propia trampa", en Canal 13. El espacio liderado por Emilio Sutherland tendrá caras y espacios nuevos, como la sección "Cobradores Humanos".

El ex Yingo, Rodrigo "Gallina" Avilés y Víctor Aranda perseguirán a los deudores hasta que paguen lo que deben. Como si fuera una promoción al programa, Sutherland contó cómo trataron de hacer el "cuento del tío".

"Casi se me cayó la cara... Un día, tipo 00:30 de la noche, me llamaron y una voz de mujer me dice: '¡papá, papá! Me asaltaron y me tienen secuestrada'. Justo coincidió con que mi hija había salido", contó el periodista a La Cuarta.

La experiencia, ganada por los cientos de casos destapados en pantalla, hizo Sutherland no cayera. "Me puse a sudar y tiritaba. Después pensé, 'chuta, pero si estas cosas las he mostrado en el programa. ¡Es una estafa!'", agregó.

El periodista adelantó que su espacio se hará cargo de las malas prácticas de malhechores de mayor importancia.

"Esta temporada está hecha en base a sugerencias y críticas de nuestros espectadores. Más que funar a ciertas personas, vamos a encarar a instituciones vinculadas a la salud que sin duda se aprovechan de la gente", adelantó.