Hijo de Carolina Fadic dedicó emotiva carta a su madre

A 15 años de su muerte, el hijo de la actriz Carolina Fadic, Pedro del Carril, publicó una emotiva carta en el marco del Día de la Madre.

En la misiva, publicada en revista Caras, el joven de 20 años escribió que "no sabría explicar todo lo que aprendí gracias a su compañía a lo largo de mi vida, cada decisión importante que he tenido que tomar o cada problema que tuve que solucionar en algún momento. Siento que todo lo que he vivido, lo he vivido por la manera en que ustedes me criaron".

"Carolina, no pude compartir contigo muchos años, pero los momentos que vivimos juntos no los voy a olvidar nunca, desde tus chistes, tus abrazos, tus cariños, hasta lo que me enseñaste y lo que aprendimos a lo largo de mi niñez. Si digo que te extraño me quedo corto", añadió.

"Debo admitir que me has hecho falta varias veces, pero siempre que me hiciste falta, estaba Elvira para tomar tu lugar, el de una madre", agregó, haciendo referencia a la también actriz que lo ha criado desde la muerte de Fadic.

Continúo los halagos a López, señalando que "Elvira, me acompañaste en los momentos más importantes de mi crecimiento. Me ayudaste a determinar mi futuro, a elegir mis estudios y estuviste conmigo siempre que necesité conversar de manera racional sobre qué hacer. Me enseñaste y me quisiste de la manera más linda, como mi mamá, algo que nunca fue tu deber, pero lo tomaste y lo cumpliste a la perfección. No tengo cómo agradecerte".

"Siempre he dicho que me considero muy afortunado, porque soy de las pocas personas en el mundo que puede decir de corazón que tiene dos mamás, que me aman por igual y que yo amo por igual. Las amo más que nadie en el mundo", finalizó.