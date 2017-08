Kathy Salosny señaló que seguirá en "Mucho Gusto"

Fue el programa "Intrusos" de La Red quien dijo que Katherine Salosny había pedido no continuar el próximo año en "Mucho Gusto".

Motivos como "tomarse un año sabático" o "volver a la actuación" fueron esgrimidos por el programa de farándula, situación que hizo reaccionar a la conductora del matinal de Mega.

A través de un comunicado, desmintió la información vertida por "Intrusos". "No es verdad lo que se ha comentado en un programa de TV. Desmiento lo que ahí se ha señalado. No he tenido ninguna reunión con ejecutivos del canal. Tengo contrato y no está en mis planes nada distinto a lo que me he comprometido con Mega", expresó Salosny.

Durante la emisión de este viernes del matinal, la animadora reafirmó sus dichos.