"Mucho Gusto" es acusado de faltar el respeto a sus invitados

El matinal "Mucho Gusto" ha sido interpelado la última semana por el trato que han tenido con parte de sus invitados. Una de las denuncias llegó por Carolina Gamboa, tía de la atleta paralímpica Amanda Cerna. La deportista debió esperar durante varias horas su salida en pantalla, la cual finalmente no se concretó.

Con una carta titulada como "Cero respeto a deportista" publicada por LUN, Gamboa buscó crear un poco de conciencia y a la vez informar de lo sucedido. "El pasado viernes mi sobrina Amanda Cerna Gamboa fue invitada la matinal 'Mucho Gusto', porque es número uno en el mundo en atletismo paralímpico, discliplina en la que logró medalla de oro y dos de plata hace unas semanas en el Mundial Juvenil de Suica. Esa mañana, el programa le dio prioridad a la señora Patricia Maldonado para que hablara de su conflicto con el Negro Piñera", denuncia la misiva.

Carolina también agregó que "Nuestros deportistas lo dan todo por lograr sus metas y sueños y podrían aprovechar este tipo de espacios televisivos para dar su testimonio como un ejemplo para muchos niños y adolescentes, pero los dejan esperando durante horas, para después mandarlos para la casa con la excusa de que 'no nos alcanzó el tiempo'".

Un caso similar vivió Néstor Espinoza, científico invitado por el mismo matinal a hablar sobre la posible caída de un meteorito en la Araucanía. Tras una hora y media de retraso, una mujer asociada a la producción le informa que no saldrá al aire: "una niña y me dice que 'no alcanzo a salir'. '¿Cómo?' - le pregunto yo. "Sí" - me dice - "de arriba me dicen que ya no hay espacio, que si sales saldrás como 3 minutos, asi que no saldrás al aire", aseguró el profesional.

Para finalizar, Espinoza hizo un dura reflexión sobre el tratamiento que se le da a los temas de lrevenacia en la pantalla chica: "La TV la decide a nivel editorial un grupo de gente que trabaja con nulo profesionalismo, que solo le interesa el grado de rating que tu como consumidor le das, y que prefiere mantenerte bailando que informado con respecto a un tema de contingencia. ¿Confiaría ud. en la información entregada por un grupo así? Yo no", sentenció el joven.