"Mucho Gusto" festinó nuevamente con videos sexuales filtrados: ¿Para qué se ponen tan graves?

La mañana del miércoles, en medio de "Mucho Gusto", José Miguel Viñuela y Luis Jara revelaron que importantes rostros de la televisión chilena, entre los que ellos se cuenta, compartían los más recientes videos sexuales filtrados de personajes de la farándula criolla.

Esto a través de un grupo de Whatsapp en el que todos participaban, que Karen Doggenweiler se encargaba de "repartirlos" y que el tema fue muy comentado durante una cena realizada en la casa de Don Francisco, a propósito de la Teletón, con el líder de la cruzada solidaria poniéndose incluso lentes para ver el "video de Luli".

Como se hicieron diversas publicaciones en torno a la revelación, este jueves al abrir el matinal de Mega, el equipo responsable festinó una vez más con el asunto, simulando un "castigo" a Viñuela por las distintas frases que emitió.

En un juego que se extendió por casi media hora en pantalla, a la voz de radio Candela se le impidió el acceso al canal de Vicuña Mackenna, hasta que llegó un momento en el que junto al cantante leyeron diversos titulares sobre el asunto y le bajaron el perfil compartir material pornográfico filtrado, sin el consentimiento de sus protagonistas.

"Acá jamás compartimos un video", recalcó Viñuela. Mientras que Jara complementó diciendo que "jamás. Fue la Karen Doggenweiler".

Posteriormente, el líder de "Mekano" añadió que "jamás compartimos un video, lo que nosotros hicimos fue ver un Instagram".

Y luego vino el llamado del intérprete de "Ámame": "no le pongan tanto color. Si no fue para tanto. ¿Para qué se ponen tan graves? ¿Cuál es el pecado? Nosotros no inventamos nada".

"Si la cuestión estaba en el Instagram. No inventamos nada", añadió un risueño Viñuela. "Te dije que no hablaras tanto. Siempre tiras una demás".

"Y la Carola de Moras ya me ha llamado tres veces", lanzó antes de explotar con su característica risa.