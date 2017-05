Muere ex ejecutivo de Fox denunciado por acoso sexual

Roger Ailes, el fundador y ex director ejecutivo de Fox News acusado de acoso sexual, murió a los 77 años.

La información fue confirmada por su esposa Elizabeth Ailes y la cadena de noticias que creó. "Durante su carrera de más de cinco décadas, su trabajo en entretención, política y en las noticias, afectó en la vida de millones de personas. Y tal como lloramos su muerte, celebramos su vida", aseguró su pareja.

El año pasado Ailes vivió la mayor polémica de su vida, cuando la ex presentadora Gretchen Carlson aseguró que el ejecutivo la había acosado sexualmente en reiteradas ocasiones.

Tras esta denuncia tuvo que renunciar a su cargo como presidente de Fox.

Luego de la acusación de Carlson se sumaron otras seis denuncias por acoso sexual.

Si bien la justicia no lo procesó, la cadena Fox decidió pagarle 20 millones a Gretchen Carlson.

Breaking News: Former Fox News chairman and CEO Roger Ailes has died, his family announced. pic.twitter.com/AksPdNSZaI