Patricia Maldonado: Voy a seguir siendo pinochetista hasta el día que me muera

La panlista de "Mucho gusto", Patricia Maldonado, participó del programa "El cubo" de Chilevisión y además de hablar de su vida y su carrera, se refirió a la relación con el ex dictador Augusto Pinochet.

Aunque aseguró que su admiración la dejó sin trabajo por 10 años -"no podía poner un pié en ningún canal"- y además "yo no podía salir a la calle por que la gente me agredía", aseguró que "sigo siendo incondicional".

"Si a ti te gusta o no te gusta, no es mi problema, si le gusta a la señora que está en la casa o al caballero le gusta, fantástico, y si no le gusta, lo siento, no es mi problema y voy a seguir siendo pinochetista hasta el día que me muera".

"Yo lo quiero mucho al viejo, le tengo mucha admiración", señaló y añadió, preguntada por el enriquecimiento ilícito de Pinochet, que "yo lo conocí personalmente: no me consta si desbancó o no desbancó, si robó o no robó".

Sobre los crímenes de lesa humanidad añadió que "lo lamento profundamente, pero eso no va a hacer cambiar mi opinión".

También habló de su poco cariño a Miguel Piñera y la verdadera historia del secuestro de su esposo por ovnis: