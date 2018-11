Periodista de "Bienvenidos" no aguantó el llanto al informar sobre tragedia en un incendio

Un espontáneo momento durante el matinal "Bienvenidos" protagonizó la reportera Marilyn Pérez, que no pudo contener su emoción al informar sobre un trágico incendio en Cerro Navia.

La situación dejó dos fallecidos y solo sobrevivió una perrita con dos de sus crías recién nacidas, por lo que al referirse a los hechos la periodista empezó a llorar.

Su llanto sacó aplausos en redes sociales, donde valoraron la humanidad y empatía de la profesional.

Marilyn Pérez, periodista de Bienvenidos, desde el trágico incendio en Cerro Navia rompió en llanto en vivo y en directo. Me conmovió su sensibilidad. Defendamos esa humanidad en medios, no habitemos en la indolencia🙏🏼No fue poco profesional su emoción, es tener un corazón vivo❤️

Oh! Me hizo largar una lágrima la tremenda Marilyn Pérez al quebrarse en pantalla por perrita que perdió a 3 de sus 5 cachorros en incendio. Tmbn me ha ocurrido al aire por casos similares y te entiendo 100%. Abrazo apretadisimo y Mis respetos 👏👏#Bienvenidos13