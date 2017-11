Acusan a protagonista de "Gossip Girl" de violación

Una nueva denuncia sexual remece a Hollywood, luego de que el actor Ed Westwick fuese acusado de violación por su colega Kristina Cohen.

A través de un extenso relato en su cuenta de Facebook Cohen aseguró que Ed Westwick, conocido por interpretar a "Chuck Bass" en la serie "Gossip Girl", la violó hace tres años.

El hecho ocurrió cuando la actriz, que tuvo apariciones en la serie "Californiaction", y una pareja suya referida como "el productor" asistieron al hogar de Westwick. "Todos deberíamos tener sexo", propuso el actor, mientras que "el productor" convenció a Kristina Cohen de quedarse para no incomodar al dueño de casa.

"Me fui a descansar al cuarto de huéspedes, donde me quedé dormida. Allí desperté abruptamente con Ed encima mío y con sus dedos dentro de mí", detalló.

Allí la mujer le insistió en que se detuviera, a lo que Westwick respondió con fuerza: "Luché con él lo más duro que pude, pero él me agarró la cara, me sacudió y me dijo que quería tener sexo conmigo. Quedé paralizada, aterrorizada, no podía hablar ni moverme. Luego me sujetó y me violó", reveló Kristina Cohen.