Comedia "Will & Grace" regresa a la TV con 10 nuevos episodios

La popular comedia televisiva "Will & Grace" volverá a la pantalla chica con diez nuevos episodios y con su reparto original al frente, informó la cadena NBC a través de su cuenta de Twitter.

"¡Es oficial! ¡La pandilla se reunirá en NBC!", señaló en la misma red social la actriz Debra Messing, mientras que su compañero de reparto Sean Hayes afirmó sentirse "entusiasmado" ante el regreso de "Will & Grace".

Con ocho temporadas y 188 capítulos emitidos entre 1998 y 2006, "Will & Grace" se convirtió en una de las comedias más exitosas de su época y destacó, además, por ser pionera a la hora de mostrar personajes homosexuales en horario de máxima audiencia en la televisión estadounidense.

Su argumento giraba en torno a las aventuras y desventuras de "Will" (Eric McCormack), un abogado gay, y su compañera de piso "Grace" (Messing), heterosexual y diseñadora de interiores.

McCormack y Messing protagonizarán los nuevos capítulos de "Will & Grace" junto a Megan Mullally y Hayes, que completaban el cuarteto principal del elenco.

Los creadores de "Will & Grace", Max Mutchnick y David Kohan, serán los productores ejecutivos y "showrunners" (responsables máximos de una serie) en las nuevas entregas, mientras que James Burrows, el realizador de las ocho temporadas originales, será director y productor ejecutivo de estos diez episodios.

IT'S OFFICIAL !!!🎉🎉THE GANG IS GETTING BACK TOGETHER on @NBC!! 🎉🎉https://t.co/sxP30wvCfn #WillandGrace