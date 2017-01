Creadora de "The OA": Es bueno provocar algo de conversación y controversia

Aunque ha pasado casi un mes desde que se estrenó sorpresivamente en Netflix, no ha dejado de dar material sobre el que hablar. "The OA" es la serie sobre una joven mujer ciega que vuelve a su casa tras desaparecer sin dejar rastros, con su capacidad visual restaurada y con extraños poderes a su merced.

La producción tomó a todos por sorpresa, sobre todo porque irrumpió en el radar de los adictos a las series y de los críticos de televisión al borde del cierre de 2016, cuando la mayoría de los programas televisivos se encontraban en su receso por la víspera de Navidad y Año Nuevo, con apenas un trailer de adelanto en la semana previa a la liberación de los ocho episodios que componen su primera temporada.

"The OA" fue creada por Zal Batmanglij y Brit Marling, pareja que anteriormente presentó películas como "Sound of my Voice", sobre dos documentalistas que intentan infiltrarse en un culto que adora a una mujer que asegura venir desde el futuro, y "The East", en la que una agente del FBI que tiene la misión de mezclarse entre los miembros de un grupo anarquista conocido por ataques terroristas a grandes corporaciones. La exploración de colectivos cerrados no es ajena a este dúo creativo, tampoco los guiños a la espiritualidad, el autoconocimiento y la ciencia.

Ahora, de hecho, el trabajo que concibieron a la par con la plataforma de streaming propuso una narrativa fragmentada para desarrollar su trama, mezcló elementos espirituales con ideas científicas, además de combinar algo de misterio y thriller. La propuesta gustó a muchos, incomodó a otros y desconcertó a otra porción de espectadores, sobre todo por el sorpresivo final hasta el que arribó esta primera tanda de episodios.

Aparte de su rol como creadora, Brit Marling ("Another Earth") también se alza como protagonista de "The OA" y conversó con Cooperativa sobre su doble rol en la serie, aclaró algunas dudas sobre el proceso creativo de la serie e, incluso, habló de las motivaciones humanas en torno a lo que desconocemos y tememos, pero que igualmente nos atrae.

"The OA" ha sido calificada como la serie más divisiva de 2016, generando tanto amor como odio. ¿Qué piensas de las reacciones de los espectadores?



Cualquier reacción es llamativa. Cuando creas algo y se lo entregas al mundo, cualquier respuesta es válida. Probablemente es más frecuente que cuando las cosas son innovadoras o arriesgadas, en forma y contenido, tienden a crear más diálogos y discusiones. Ciertamente esa era la intención. Es algo bueno provocar algo de conversación y controversia.

Al ver la serie, no saltan a la vista cruces o demonios. Me pareció extraño pero interesante que una historia sobre ángeles trabaje en conjunto con planteamientos científicos, en vez de lidiar directamente con símbolos o pensamientos religiosos, ¿Por qué decidieron contar esta historia sin invocar íconos teológicos?



Hay varios grandes trabajos que cuentan la historia como una parábola ese tipo de textos y son hermosos. Nosotros estábamos más interesados en contar una historia sobre una mujer que había enfrentado una experiencia muy traumática, que vuelve al pueblo donde creció a compartir con un grupo de jóvenes que están plantándose ante sus propios traumas ligados a la adultez. Es una historia sobre contar historias y cómo el poder de lo narrativo puede conectar a la gente. A lo que se suma el poder del ritual de reunirse en un cierto espacio para ser oyentes abiertos y receptivos. El poder de crear comunidad y conexiones, a pesar de que no lo hayan hecho antes. Y lo que 'Prairie' cuenta termina siendo la interpretación colectiva de la gente que la acompaña. El contarla con el resto escuchándola, eso está diseñado para estimular la imaginación, para ayudarlos a ver más allá del cautiverio de sus propias vidas. Lo que cuenta es una historia de estar enclaustrado contra tu voluntad, de estar estancado, lo que los obliga a emprender en un viaje interno para eventualmente poder escapar. De ahí la metáfora de los paralelos, en la que sienten que están atascados en sus propias vidas y creo que todos podemos empatizar con eso: el cautiverio que intencional o involuntariamente nos creamos en la vida que tenemos, los estereotipos que forjamos, las limitaciones, el género o la política. Para los chicos se transforma en una forma de investigarse a sí mismos y encontrar la manera en que se abran a nuevas formas para la libertad de expresión y creatividad, que quizás habían sentido antes pero no se había detonado hasta que comenzamos nuestra historia.

Además, traes de vuelta la idea de los cultos algo que ya habían visitado en "Sound of my Voice" y "The East", ¿Por qué encuentras tan atractivo este tipo de grupos?



Son interesantes porque los cultos son sólo un grupo de personas que creen profundamente en algo. Puedes llamar a Hollywood un culto. O a Washinton D.C. y la forma en que se hace política allá. De alguna manera, los cultos tienen sus propios ritos y lenguajes para establecer una comunicación. Lo que es realmente interesante es probar algo en comunidad y la interrogante sobre si eres capaz de encontrar alguien que es adecuado para ti. Es como agarrar tus cosas y partir, dejar a tu familia y encontrar a otra que concuerde contigo. Algunos nacemos en familias con las que nos sentimos muy naturales al compartir en casa, otros sólo piensan en crear nuevas familias, con verdaderos amigo, amantes o hijos, que parezcan ajustarse a cómo quieres experimentar el estar vivo.

Pasando a otro aspecto llamativo de la serie, ¿Los Movimientos tienen algún significado especial para ti como creadora de "The OA"?



La gente ha descrito la violencia como una expresión cinematográfica única. Estoy muy de acuerdo con eso. Leer un momento violento en una novela puede ser poderoso e impactante, pero si lo ves hecho realidad en imágenes en movimiento, se vuelve bastante visceral. Es algo que transmitimos mejor, que se expresa mejor cinematográficamente. Entonces pensamos en algo que fuera visualmente potente de igual manera, pero que fuera como un antídoto para la violencia. Por eso Los Movimientos fueron algo interesante para explorar. Siempre estuvo escrito en el guión. Y Ryan Heffington, que es un artista y coreógrafo increíble, diseñó Los Movimientos. Luego, todos los aprendieron y fue muy difícil aprenderlos.

¿Siempre planearon un final abierto a múltiples interpretaciones?



En algún sentido, creo que el final está bastante cerrado, si se piensa en la narrativa tradicional. Una joven misteriosa viaja para volver a casa, donde conoce a un grupo de personas que recluta con un objetivo, en el proceso comienzan a preocuparse por los otros, de hecho se sanan mutuamente, y luego su historia se pone en duda, hasta llegar al momento en que estos personajes encuentran algo de fe en algo de lo que ella les contó, por lo que son cambiados para siempre por la joven y viceversa. Es, de hecho, una historia que cierra su círculo. En cuanto a la historia que imaginaron colectivamente, eso queda más abierto, por diseño, con la esperanza de que haya otra temporada. Pero tendremos que ver, no se ha confirmado.

En una línea más espiritual, ¿crees que nosotros, como seres humanos, estamos tan desesperados por saber qué hay después de la muerte, como "Hap"?



Es complicado para la humanidad, porque tenemos la habilidad de contemplar las estrellas y la ingenuidad de ponernos allá arriba en naves espaciales; pero a fin de cuentas todos somos comida para los gusanos. Entonces, hay una intensa dicotomía entre lidiar con nuestra imaginación, ambición, deseo de saber, además de las cosas para las que nos preparamos para ver, tocar y hacer; y la inevitabilidad de llegar hasta un final en el que somos literalmente polvo. Es duro ser consciente de lo que va a pasar mientras estás vivo, sin creer que va a haber algo significativo más allá. Todas nuestras acciones, conscientes o no, son motivadas por la consciencia de nuestra mortalidad. Algunas veces somos capaces de hablarlo y otras veces lo metemos debajo de la alfombra. Pero es lo que definitivamente motiva a la humanidad a lanzarse a la vida, al hacer algo importante o dejar ir a los hijos. Es un hecho que ninguna de nuestras vidas terminará de la misma manera, por eso creo que esa ambición en gran parte está detrás del comportamiento humano.

¿Has leído las teorías de los fans sobre "The OA"? ¿Has encontrado alguna que potencialmente describiera lo que podría venir en el futuro de la serie?



He leído muchas cosas y estoy conmovida por cómo la gente se ha comprometido, por lo minuciosos que son al momento de ver, cuán abiertos están a aceptar una forma narrativa diferente, a sorprenderse. Porque una puede entender que como seres humanos podemos intimidarnos ante lo nuevo e impactante. Eso nos hace sentirnos asustados. Estoy fascinada por lo abierta y valiente que es la audiencia, como para sentir y pensar nuevas versiones de lo que ven. Algunas de las cosas que he visto son exquisitas, tan bien pensadas, son como súper detectives. Pero no puedo confirmar ni negar cualquiera de esas cosas. Así que si llegamos a tener tanta suerte como para hacer la segunda temporada, quizás podamos avanzar un poco más.

Finalmente, ¿ya están en conversaciones con Netflix para hacer la segunda temporada?



Aún no. Por ahora estamos disfrutando el hecho de que todos trabjamos bastante duro para sacar adelante la primera temporada, algo para lo que Netflix ha sido un gran compañero. Encontraron una forma para liberarla al mundo que fue muy honesta con el diseño de su creación. En este momento estamos disfrutando de todos estos aspectos.